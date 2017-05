Benzema wacht op uitleg Deschamps: "Hij moet eerlijk zijn"

Eline Van Der Meulen

17/05/17 - 13u57

© getty.

Karim Benzema heeft de hoop nog niet opgegeven voor zijn interlandcarrière, maar wil eerst uitleg van bondscoach Didier Deschamps waarom hij niet wordt opgeroepen. Dat zegt de spits van Real Madrid in een interview aan de Franse sportkrant L'Equipe.

Onvrede

In de Franse sportkrant L'Equipe uitte Benzema zijn onvrede over het uitblijven van een uitnodiging voor een interland met Frankrijk. "Als de bondscoach in mijn gezicht durft te zeggen dat het alleen om voetbalredenen is dat ik niet word opgeroepen, dan kan ik daar mee leven en blijf ik hard werken", zei de gefrustreerde spits. "Is het om andere redenen, dan moet hij het zeggen en dan ben ik klaar met hem."



De topspits, onderdeel van het fameuze trio BBC (Bale, Benzema en Cristiano Ronaldo) van 'de Koninklijke', wacht nog steeds op een verklaring van Deschamps. "Ik heb er wel om gevraagd. Het lijkt er wel op dat mensen niet willen dat ik succes heb. Mijn naam wordt misbruikt voor redenen die niets te maken hebben met voetbal."



Zonder Benzema bereikte Frankrijk vorig jaar in eigen land de finale van het EK. Daarin was Portugal na verlenging te sterk. Benzema scoorde in 81 interlands voor Frankrijk 27 keer. Namens Real Madrid staat hij op 178 goals in 362 wedstrijden.