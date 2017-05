Niet voor gevoelige kijkers: Engels voetbaltalent valt bewusteloos neer na pijnlijke botsing

SW

Tijdens de wedstrijd tussen Engeland en Turkije op het EK onder 17 is Tottenham Hotspur-speler Tashaine Oakley-Boothe op verschrikkelijke wijze geblesseerd geraakt. De 17-jarige voetballer kwam in botsing met de Turkse Hasan Ali en viel bewusteloos op de grond. De spelers en scheidsrechter zagen meteen dat het ernstige was, er brak paniek uit maar de eerste zorgen werden snel toegediend. Oakley-Booth lag maar liefst 15 minuten buiten strijd op de grasmat alvorens men hem naar het ziekenhuis bracht. Het goede nieuws.... eenmaal in het ziekenhuis aangekomen vroeg het inmiddels bijgekomen mannetje meteen wat de stand was bij de wedstrijd. De Engelse 'Young Lions' wonnen hun halve finale met 2-1 en staan op vrijdag 19 mei in de finale tegen Spanje.