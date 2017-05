Leverkusen legt international Benjamin Henrichs (20) langer vast

Eline Van Der Meulen

17/05/17 - 10u46 Bron: Belga

© getty.

Bayer Leverkusen heeft het contract van vleugelverdediger Benjamin Henrichs met twee jaar verlengd. Hij ligt daardoor vast tot 2022, zo maakte de Bundesligaclub vandaag bekend.

De pas 20-jarige Henrichs is een jeugdproduct van Leverkusen en debuteerde er in september 2015 in de eerste ploeg. Ruim een jaar later, in november 2016, versierde hij zijn eerste cap voor de nationale ploeg in de WK-kwalificatiematch tegen San Marino.



Henrichs had bij Bayer Leverkusen, dat na een tegenvallend seizoen pas twaalfde staat, nog een verbintenis tot 2020. De jonge Duitser krijgt naar verluidt een fikse loonsverhoging.



"IK ben heel blij dat ik bij Bayer een profspeler en een international ben geworden", reageert hij. "Na een moeilijk seizoen wil ik de club helpen om weer op het niveau te geraken waar wij thuishoren."