Ronduit hallucinant, hoe de Ultra's van Dynamo Dresden de 'oorlog' verklaren aan de Duitse voetbalbond

'Ambiance' in de Duitse tweede klasse, waar fans van enkele traditieclubs het de laatste tijd wel erg bont maken. De beruchte supportersclan van Dynamo Dresden ging het voorbije weekend nog een flinke stap verder.

Eerder deze maand liep de derby Stuttgart - Karlsruhe uit de hand nadat fans van laatstgenoemde uitpakten met ongezien vuurwerk waardoor de partij lang stil lag. Karlsruhe, op de rand van degradatie, werd daarvoor gestraft door de Duitse voetbalbond (DFB): het mocht voor de partij tegen Dynamo Dresden van het voorbije weekend slechts 6.000 fans in het stadion laten. 2.000 onder hen waren fans van Dynamo Dresden (zij hadden hun ticket vóór de straf al gekocht) en dat zullen ze in Karslruhe geweten hebben.



Terwijl de Karlsruhe-fans de match boycotten, kregen ze in dat protest tegen de DFB steun van de beruchte Ultra's van Dresden. En hoe. In echte soldatenoutfits, inclusief gezichtsverf en helm, maakten de fans van Dresden na een ware oorlogsmars hun intrede in het stadion. Tromgeroffel, zwarte rook en een pancarte 'Oorlog aan de DFB': hallucinant. In het stadion pakten de Dresden-fans vervolgens uit met een massaal opgevolgde Poznan-dans, naar de fans van het Poolse Lech Poznan die van links naar rechts huppelen met de rug richting het veld. Er werd ook een protestvlag tegen de DFB in nazi-stijl ontrold.



Het kwam ook tot rauw geweld. In en rond het stadion van Karlsruhe vielen 36 gewonden, waaronder vijftien agenten. De incidenten worden onderzocht. Dresden wreef met een 3-4 zege nog meer zout in de wonde van rode lantaarn Karlsruhe. Bekijk hieronder de foto's en video's.