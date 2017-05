De Bruyne loodst City met knappe trap naar 2-0 tegen Chadli en dezijnen, Kompany tast (even) naar de kuit

Yari Pinnewaert

16/05/17 - 21u52

Rustverslag

Manchester City lijkt bij de rust al helemaal klaar met West Bromwich Albion. De 'Citizens', met Kevin De Bruyne en Vincent Kompany aan de aftrap, leiden namelijk met 2-0 tegen het team waarbij ook Nacer Chadli in de basis verscheen en er viel al één en ander te zeggen over onze landgenoten. Nadat hij in minuut 27 Gabriel Jesus met zijn 16de assist dit seizoen de opener had voorgeschoteld, was het twee minuten later nog een keertje aan 'KDB' himself: hij pikte een afvallende bal op buiten de zestien en schoot die knap voorbij een verbouwereerde Foster.



Kompany leidde zijn defensie tot dusver als vanouds, al hielden ze bij de thuisploeg wel even de adem in toen onze landgenoot in de eigen zestien een sliding aanging en daarbij even naar de kuit tastte. De minuten die volgden liep hij eventjes te hinken, maar uiteindelijk kon de aanvoerder de eerste helft toch zonder moeite uitspelen.