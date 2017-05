De Bruyne loodst City met knappe goal en assist nummer 16 voorbij Chadli en de zijnen (3-1)

Yari Pinnewaert

Manchester City heeft vanavond in zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen geen kind gehad aan West Bromwich Albion (3-1). In de andere vanavond gespeelde wedstrijd haalde Arsenal het met 2-0 van Sunderland, dat het zonder de geblesseerde Jason Denayer deed. Alexis Sanchez nam beide goals voor zijn rekening. Dankzij de overwinning springt Manchester City over Liverpool naar de derde plaats in de Premier League met een totaal van 75 punten. Met nog één wedstrijd te spelen, volgen Liverpool en Arsenal op respectievelijk twee en drie punten.

Manchester City was bij de rust eigenlijk al helemaal klaar met WBA. De 'Citizens', met Kevin De Bruyne en Vincent Kompany aan de aftrap, leidden namelijk met 2-0 tegen het team waarbij ook Nacer Chadli in de basis verscheen en er viel al één en ander te zeggen over onze landgenoten. Nadat hij in minuut 27 Gabriel Jesus met zijn 16de assist dit seizoen de opener had voorgeschoteld, was het twee minuten later nog een keertje aan 'KDB' himself: hij pikte een afvallende bal op buiten de zestien en schoot die knap voorbij een verbouwereerde Foster.



Kompany tast (even) naar kuit

Kompany, die door zijn kroost werd vergezeld bij de aftrap, leidde zijn defensie weer als vanouds, al hielden ze bij de thuisploeg wel even de adem in toen onze landgenoot net voorbij het halfuur in de eigen zestien een sliding aanging en daarbij even naar de kuit tastte. De minuten die volgden liep hij eventjes te hinken, maar uiteindelijk voerde hij zijn troepen aan tot en met minuut 76. Toen ging hij onder luid applaus naar de kant, al was die wissel vooral om Pablo Zabaleta nog even de kapiteindsband te gunnen bij diens afscheid van het publiek in het Etihad.



Op dat moment stond het trouwens al 3-0, nadat Yaya Touré na een actie door het midden Foster een derde keer had verschalkt. Het slotakkoord was nog voor invaller Hal Robson-Kanu (u weet wel, de Welshman die ze bij de Rode Duivels nog kennen vanop het EK in Frankrijk), die van dichtbij de 3-1-eindstand op het bord zette.