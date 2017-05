Axel Witsel die goed verdient? Het jaarsalaris dat Chinese club van Rode Duivel aan deze man wil aanbieden, is helemààl te gek

Pierre-Emerick Aubameyang. © getty.

Tianjin Quanjian, de club van Rode Duivel Axel Witsel, heeft opnieuw plannen om zijn portemonnee open te trekken. De Chinese middenmoter heeft Dortmund-vedette Pierre-Emerick Aubameyang in het vizier. En dat mag geld kosten. Waanzinnig veel geld.

Volgens de Franse sportkrant L'Equipe wil Tianjin Quanjian 80 miljoen euro op tafel leggen om Aubameyang bij Dortmund los te weken. Een exorbitant loon moet 'Auba' daarbij over de streep trekken. Tianjin biedt de 27-jarige aanvaller een salaris van 50 miljoen euro aan. Per jaar. Een onwaarschijnlijk bedrag: Aubameyang zou er de bestbetaalde voetballer aller tijden mee worden.



Duitse bronnen achten het weinig waarschijnlijk dat de Gabonese vedette van Borussia Dortmund op een eventuele aanbieding zal ingaan. Aubameyang, goed voor 37 goals in 44 wedstrijden dit seizoen, heeft een transfer naar een topcompetitie op het oog. Tianjin Quanjian, de huidige nummer negen in de Chinese eerste klasse, past bezwaarlijk in dat plaatje.



Een transfer naar PSG lijkt in dat opzicht eerder een optie. De vader van Aubameyang, die ook zijn zaken behartigt, sprak al meerdere malen met Patrick Kluivert, sportief directeur bij de Franse topclub. In Parijs zou voor Aubameyang een contract tot 2020 klaarliggen, met een jaarsalaris van 14 miljoen euro. Sléchts 14 miljoen euro, je weet nooit of de ogen van glamourboy Aubameyang beginnen flikkeren bij het Chinese monsterbod.



Witsel

Nog dit: de bodem van de schatkist is bij Tianjin Quanjian met dit monsterbod duidelijk nog niet bereikt. Eind vorig jaar legde de Chinese club 20 miljoen euro neer voor Axel Witsel. De Rode Duivel tekende er een contract voor vier seizoenen, een periode waarin hij jaarlijks 20 miljoen euro op zijn bankrekening mag bijschrijven.