Nederlandse topvoetballer voor miljoenen opgelicht door zakenman: "Dit is Turkije en je kunt niets doen"

© instagram rose_bertram.

De Nederlandse international Gregory van der Wiel claimt in Turkije voor een flink bedrag te zijn opgelicht. Een zakenman heeft de partner van onze landgenote Stephanie Rose Bertram miljoenen afhandig gemaakt.

De rechtsback speelt in Istanboel voor Fenerbahçe, maar dat avontuur is tot dusver niet bepaald een succes. Ook privé gaat het de Amsterdammer niet meteen voor de wind, zo vertelt hij is gesprek met de Turkse tv-zender 'A Haber'.



Het zou in totaal gaan om een bedrag van zo'n 4 miljoen euro. "Ik ontmoette zakenman Ümit Akbulut'', zo vertel Van der Wiel. "Hij vertelde mij over zijn plannen en die leken me goed. Ik vertrouwde hem. We gingen bijvoorbeeld samen op bezoek bij scholen om kleine kinderen te ontmoeten. Daarna vroeg hij me te investeren, om onder meer bokser Floyd Mayweather en zanger Justin Bieber hierheen te halen. Telkens was er een reden waarom ik meer moest betalen.''