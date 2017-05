Martin Demichelis hangt voetbalschoenen aan de haak

Eline Van Der Meulen

15/05/17

© afp.

Malaga-verdediger Martin Demichelis (36) stopt komend weekend met voetballen. De Argentijnse oud-speler van onder meer Bayern München en Manchester City kondigde zijn afscheid vandaag aan op een persconferentie.

Demichelis trok in januari voor de tweede keer in zijn carrière richting Malaga. Hij kwam er negen keer in actie, en zal er zondag met een thuismatch tegen Real Madrid zijn profcarrière afsluiten. Dat liet hij maandag weten op een emotionele persconferentie. "Ik ben dankbaar dat ik in Malaga mijn carrière nog heb kunnen verlengen. Het is een droom om hier te kunnen afsluiten", zei Demichelis daar.



Malaga is op één speeldag van het einde elfde in de Premiera Division. Demichelis verzamelde eerder al een mooi palmares: met Bayern werd hij vier keer kampioen, pakte evenveel keer de Duitse beker en werd ook met Manchester City kampioen in Engeland. Voor de Argentijnse nationale ploeg kwam de verdediger 51 keer in actie.