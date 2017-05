Sterke Jelle Van Damme kan opnieuw winnen met LA Galaxy

Bewerkt door: PL

15/05/17 - 09u34 Bron: Belga

LA Galaxy is in de Major League Soccer met 1-3 gaan winnen op het veld van de New York Red Bulls. Jelle Van Damme lag met een dijk van een wedstrijd mee aan de basis van de zege. Voor de Red Bulls was het de eerste thuisnederlaag in meer dan een jaar.