Chelsea haalt alles uit de kast om twijfelende Hazard te houden

Kristof Terreur

15/05/17 - 09u36

© afp.

De sterrenstatus krijgt nog een extra zetje. Chelsea wil van Eden Hazard (26) een clubicoon maken: zijn gezicht van de nieuwe generatie prijzenpakkers. Een nieuw miljoenencontract, als bestbetaalde speler ooit, moet die intenties kracht bijzetten, maar de Duivel dubt. Alle opties blijven open.

De verkooppraatjes heeft hij ook gehoord. Begin vorige week voerde Chelsea een eerste, aftastend gesprek met Eden Hazard over zijn toekomst. Een meeting waarin de club zijn plannen klaar en duidelijk op tafel gooide. Te veel illusies over een transfer naar jeugdliefde Real Madrid en een eventuele samenwerking met kinderidool Zinédine Zidane maakt hij zich best niet. Zal hij zelf ook wel hebben gevoeld. De bottomline van de conversatie: Hazard gaat nergens heen. Ondanks die ontmoeting met de Realdirectie in november. Na een tweede landstitel in drie jaar, en over twaalf dagen mogelijk ook de FA Cup, heeft eigenaar Roman Abramovich grote ambities. Hij droomt van Europese triomfen. In de Champions League wil hij zich weer meten met Real Madrid, Barcelona, Atlético, Juventus en Bayern. En in die aspiraties speelt Hazard een sleutelrol.



Over de duizelingwekkende bedragen die Chelsea op tafel wil leggen voor Hazard, leest u meer op HLN PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef NU 4 weken voor maar 1 euro!