Ciman wordt met Montreal rode lantaarn na nieuwe nederlaag

XC

14/05/17 - 11u10 Bron: Belga

© ap.

Laurent Ciman raakt met Montreal Impact voorlopig niet uit de zorgen in de Major League Soccer. Gisteravond laat verloor het Canadese team met 2-3 van Colombus Crew.

Door de nederlaag zakt Montreal met 10 op 30 naar de elfde en laatste plaats in de Eastern Conference van de MLS-competitie.



Justin Meram was de grote man bij de bezoekers. De 28-jarige middenvelder scoorde drie keer voor Colombus, waaronder de beslissende 2-3 in de toegevoegde tijd.



Laurent Ciman speelde centraal in een viermansdefensie de hele wedstrijd voor Montreal.