Benfica kroont zich voor 36ste (!) keer tot landskampioen van Portugal

XC

13/05/17 - 21u30 Bron: Belga

© epa.

Benfica heeft zich vanavond verzekerd van de 36ste landstitel in Portugal. De club uit Lissabon won op de 33ste speeldag in de Primeira Liga in eigen huis met forfaitcijfers (5-0) van Vitoria Guimaraes en komt daardoor op één speeldag voor het einde van de competitie op een onoverbrugbare voorsprong van acht punten op eerste achtervolger Porto, dat wel nog een wedstrijd minder op de teller heeft.