Igor de Camargo pakt met APOEL Nicosia de landstitel in Cyprus

Door: redactie

13/05/17 - 21u38

De Camargo met APOEL in actie tegen Anderlecht. © belga.

In Cyprus is APOEL Nicosia voor de vijfde maal op rij kampioen. Na hun 1-3-zege van vandaag bij stadsrivaal Omonia is de ploeg van onze landgenoot Igor de Camargo niet meer bij te benen.