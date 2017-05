Salzburg is voor vierde keer op rij kampioen in Oostenrijk

Door: redactie

Red Bull Salzburg is zaterdag voor de vierde keer op een rij kampioen van Oostenrijk geworden. Het won met 1-0 tegen Rapid Wien na een doelpunt van Valentino Lazaro.

Met 33 van de 36 wedstrijden achter de rug in de Oostenrijkse Bundesliga is Red Bull Salzburg niet meer bij te halen. Een doelpunt van Oostenrijker Valentino Lazaro in minuut 73 bracht Salzburg zaterdag de zege tegen Rapid Wien. Het heeft nu een bonus van vijftien punten op eerste concurrent Austria Wien. Het is de elfde landstitel uit de geschiedenis voor Salzburg.

