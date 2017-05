Promotie beloftentrainer bij Inter blijkt goed nieuws voor 17-jarig Belgisch toptalent

TL

13/05/17 - 16u25

Zinho Vanheusden. © kos.

Zinho Vanheusden maakt deel uit van de (ruime) selectie van de Italiaanse topclub Inter voor het duel van morgenmiddag tegen Sassuolo. De 17-jarige centrale verdediger krijgt zo meteen een kans van nieuwbakken hoofdcoach Stefano Vecchi.

Vecchi kent Vanheusden van bij de beloften van de tweede club uit Milaan. De 45-jarige Italiaan was tot eerder deze week nog de beloftencoach van Inter, maar na het ontslag van Stefano Pioli werd hij gebombardeerd tot hoofdcoach.



Voor zijn eerste wedstrijd, besloot Vecchi om Vanheusden meteen te selecteren. "Hij is een centrale verdediger die een mooie toekomst in het verschiet heeft. Ik geloof in hem", verklaarde Vecchi zijn keuze.



Inter, de club van onder anderen Ivan Perisic (ex-Club Brugge), staat voorlopig op een teleurstellende zevende plaats in de Serie A. Europees voetbal is verder weg dan ooit voor de Nerazzurri.