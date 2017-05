Moslimgeestelijke stuurt FIFA aan om kruisteken na doelpunt van christelijke voetballer te verbieden

MH

Voetballers en meer bepaald christenen die na het scoren van een doelpunt een kruisgebed maken, het klinkt u ongetwijfeld bekend in de oren. Mohamad Alarefe - moslimgeestelijke - wil hier komaf mee maken. Alarefe stuurde een tweet de wereld in met een boodschap die inmiddels al heel wat stof deed opwaaien.

Lyon-aanvaller Alexandre Lacazette maakte gisteren nog een kruisteken nadat hij scoorde tegen Ajax © ap.

"Ik heb video's gezien van voetballers die na het scoren van een doelpunt een kruisteken maken. Ik zou graag hebben dat de FIFA dit soort kruisgebeden verbiedt", luidt het bij Mohamad Alarefe.



Alarafe, professor aan het King Saud University in Riyadh, deelde de boodschap zo'n week geleden met zijn 17,4 miljoen volgers op Twitter. Onmiddellijk kwamen er massa's reacties op zijn bericht, vooral van mensen die het oneens zijn met zijn stelling.



Ook binnen de moslimgemeenschap kunnen velen zich niet vinden in de mening van Alarefe. "Ik ga er niet over liegen. Mohamed Salah en andere moslimgeestelijken gaan op hun knieën wanneer ze scoren en niemand bestraft hen. Laat de sport gewoon zoals ze is", klinkt het bij Sultan Alhusni.