Andermaal schokkende bedragen in voetbalwereld gelekt: één (!) miljoen euro om Cristiano Ronaldo halve dag te huren

XC

12/05/17 - 12u31 Bron: Daily Mail

© getty.

Engelse media hebben andermaal enkele gigantische bedragen uit de voetbalwereld onthuld. Volgens het in Duitsland uitgebrachte boek 'The Dirty Business of Football' zou een bedrijf uit Saoedi-Arabië maar liefst één miljoen euro hebben betaald om Cristiano Ronaldo voor een halve dag te huren. In ruil kregen zij een fotoshoot met de Real-ster, vijf getekende wedstrijdshirts en twee vermeldingen op zijn Twitter-pagina.

Cristiano Ronaldo 4,5 uur inhuren. Een telecomfirma had er maar liefst één miljoen euro voor over. Waanzinnig. Het bedrijf mocht de foto's wel gebruiken voor een promotiecampagne in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. Zo meldt een boek, geschreven door twee journalisten van Der Spiegel, in samenwerking met de klokkenluiderssite Football. Daarnaast berekende Gestifute, het bedrijf van de makelaar van Ronaldo, de waarde van de Portugese superster. De uitkomst: 225 miljoen euro. Lees ook Onthuld: de topverdiener ooit in de Premier League. Geen verrassing, maar van het bedrag sta je toch te kijken

Waarom de toekomst van Dries Mertens mogelijk bij Chelsea ligt © afp.

Bale duurder dan Ronaldo Het boek maakte ook bekend dat de overstap van Gareth Bale naar Real Madrid in 2013 op dat moment de duurste transfer ooit was. Het bedrag werd toen niet bekendgemaakt omdat 'CR7' anders imagoschade zou lijden. Hij moest namelijk de duurste blijven. Volgens Football Leaks was er uiteindelijk met de transfer van de Welshman zo'n slordige 100 miljoen euro mee gemoeid, zo kostte hij vijf miljoen euro meer dan Cristiano Ronaldo. Intussen is Paul Pogba de duurste voetballer ter wereld. Manchester United legde 105 miljoen euro meer neer voor de Fransman. © getty.