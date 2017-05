Fellaini gidst Man United met levensbelangrijke kopbalgoal naar finale Europa League

Thomas Lissens

11/05/17 - 22u58

© reuters.

Manchester United speelt op 24 mei in Stockholm de finale van de Europa League. De 'Mancunians' speelden vanavond 1-1 gelijk tegen Celta de Vigo en dat volstond nadat United de heenwedstrijd in Spanje met 0-1 had gewonnen. Rode Duivel Marouane Fellaini speelde een belangrijke rol door in de eerste helft met een rake kopbal de score te openen.

© photo news. © afp. Marouane Fellaini startte net als vorige week in Spanje in de basis, maar de Rode Duivel kon niet verhinderen dat Celta hij best aan de wedstrijd begon. De Spanjaarden grepen United meteen bij de keel, al moest invallersdoelman Romero wel nooit in actie komen.



Pogba en co konden gaandeweg wel het evenwicht herstellen op het middenveld en net voorbij het kwartier leverde de eerste kans ook meteen een doelpunt op voor de 'Mancunians'. Rashford verliet zijn positie om een voorzet te trappen en de jonge Brit zette het leer voor naar de tweede paal. Daar stond Fellaini en de Belg knikte zijn eerste Europese goal van het seizoen tegen de touwen.



United bleed daarna voor de aanval kiezen, maar de troepen van Mourinho waren te slordig in de zone van de waarheid. En ook Celta kon nog enkele keren voor dreiging zorgen, maar Genk-boeman Pione Sisto kende pech bij zijn afwerking. Rusten bij 1-0. Lees ook LIVE: Mourinho zet Fellaini opnieuw in de basis tegen Celta, Bongonda op de bank

Arsenal klimt naar vijfde plek na 0-2-zege in Southampton

Real Madrid en Champions League-finales: een geslaagd huwelijk © getty.