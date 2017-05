Conte: "Het was een uitdaging om Chelsea weer op het juiste spoor te krijgen"

Door: redactie

Bij winst op West Bromwich Albion is Chelsea morgenavond kampioen van de Premier League. Mocht die missie slagen, dan heeft Antonio Conte zijn beste prestatie ooit geleverd. Dat vindt de Italiaan toch zelf.

"Toen ik bij Chelsea kwam aan het begin van het seizoen was er veel werk te doen'', zei Conte. "Chelsea was de vorige competitie als tiende geëindigd. Dat betekende dat de club niet één probleem had, maar wel twintig. Die hebben we allemaal moeten oplossen. Na een moeilijke start is dat gelukt.''



Chelsea heeft een voorsprong van zeven punten op achtervolger Tottenham Hotspur, met nog drie duels te gaan. Een overwinning op bezoek bij nummer acht West Bromwich Albion morgenavond is dus genoeg voor de zesde landstitel in de clubhistorie voor Chelsea.



Uitdaging

"Het was een uitdaging om Chelsea weer op het juiste spoor te krijgen", vervolgt Conte. "Ik hou er wel van ergens in een moeilijke periode te beginnen. Die uitdaging ga ik nooit uit de weg.''



Conte werd in Italië al drie keer landskampioen met Juventus en werd in 2009 kampioen van de Serie B met Bari. Als speler van Juventus won hij vijf keer de Scudetto.



Vorig seizoen was het ook een Italiaanse coach die kampioen werd van de Premier League, toen Claudio Ranieri de voetbalwereld verbaasde met Leicester City.

