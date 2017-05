Zenit keert nog één keer terug naar Petrovski-stadion

SW

11/05/17 - 19u05 Bron: Belga

© getty.

Zenit Sint-Petersburg heeft zijn laatste thuiswedstrijd in het Petrovski-stadion dan toch nog niet gespeeld. Na overleg met de Wereldvoetbalbond FIFA zal Zenit op 17 mei nog één keer uitwijken naar het oude nest, zo maakte de club van Nicolas Lombaerts vandaag bekend.

Zenit ontvangt Krasnodar op de 29e en voorlaatste speeldag van de Russische voetbalcompetitie dan toch niet in het fonkelnieuwe Krestovsky-stadion. "Voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen keert Zenit terug naar het Petrovski-stadion", kondigde de club aan. "Zenit en de FIFA beslisten dat het veld (van het Krestovsky-stadion) extra rust nodig heeft voor de Confederations Cup aanstaande zomer."



Op 8 april wuifden de Zenit-supporters het Petrovski-stadion, waar de club sinds 2006 zijn thuiswedstrijden afwerkte, uit met een 1-1 gelijkspel tegen Anzhi. De bouw van het nieuwe stadion in Sint-Petersburg, één van de twaalf WK-stadions, sleepte door verschillende problemen langer aan dan voorzien, maar werd begin april afgerond. Zenit speelde al twee wedstrijden in zijn nieuwe thuishaven.



Het Krestovsky-stadion zal ook dienst doen als stadion voor de Confederations Cup, die komende zomer in Rusland wordt gespeeld van 17 juni tot 2 juli. Dat evenement wordt beschouwd als de grote test voor het WK in Rusland dat een jaar later plaatsvindt (14/06-15/07).



De nieuwe voetbaltempel kreeg alvast een eerste positieve evaluatie. "FIFA-officials, leden van het organisatiecomité van het WK 2018, Zenit en het stadsbestuur van Sint-Petersburg hebben de resultaten van de testmatchen in het Krestovsky-stadion geëvalueerd. We komen tot de conclusie dat het stadion voldoet aan de voorwaarden om de Confederations Cup 2017 te ontvangen", schrijft Zenit vandaag.