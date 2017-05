Waarom de toekomst van Dries Mertens mogelijk bij Chelsea ligt

Kristof Terreur

Dries Mertens (30) heeft er een bewonderaar bij. Chelsea-trainer Antonio Conte is gek van hem. Hij ziet in de Rode Duivel een ideale versterking voor zijn kampioenenploeg, zo vernamen wij uit goeie bron. Rest nog één obstakel: de Chelsea-directie overtuigen.

Zolang hij zijn krabbel niet gezet heeft onder dat nieuwe contract bij Napoli, blijft Dries Mertens met nog één jaar contract een interessante opportuniteit. Dat beseft ook Antonio Conte, coach van Chelsea. De Italiaan is het type dat zelf graag de markt aftast om zoveel mogelijk info te verzamelen over potentiële targets, soms zelf buiten het medeweten van zijn clubleiders om. In Londen valt bij goed ingelichte bronnen te horen dat hij ook een uitgebreid dossier over Mertens heeft samengesteld. Diens topseizoen in de Serie A, met 30 goals in alle competities, en zijn uitstekende prestaties in de Champions League hebben Conte helemaal overtuigd.



Mertens is één van de spelers die hij hoog op zijn lijstje heeft gezet als versterking in zijn aanvallend compartiment, los van een eventueel vertrek van Willian - ontevreden over het aantal speelminuten dit seizoen. Met het oog op de Champions League en de drukke kalender wil Conte er één, liefst zelfs twee, polyvalente flankspelers bij om de concurrentie aan te gaan met Eden Hazard en Pedro. Mertens beantwoordt perfect aan het profiel dat de kampioenencoach voor ogen heeft: goeie mentaliteit, slim, hongerig, vinnig, direct in zijn spel, efficiënt voor doel en inzetbaar op vier aanvallende posities, ook in de spits. Mertens' leeftijd is geen obstakel. Door de mindere belasting in zijn beginjaren kan de laatbloeier volgens Conte nog een tijdje mee.



