Niet voor voetbalromantici: hoe "het meest gewetenloze sportbedrijf" een Franse international aan Real Madrid wou verpatsen in Miami

De Mokai Lounge, een bekende nachtclub in Miami Beach waar Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez in augustus 2013 graag een stapje zette. De club staat bekend om haar opwindende meisjes, van wie het uniform aan een cadeauverpakking doet denken. © rv.

Uit het volgende week te verschijnen boek 'Football Leaks - De smerige deals in het betaald voetbal' werden al de hallucinante cijfers in de contracten van Ibrahimovic en Pogba onthuld, vandaag wordt in een exclusieve voorpublicatie de schimmige rol van investeringsmaatschappij Doyen Sports belicht. Volgens de schrijvers het "meest gewetenloze sportbedrijf ter wereld". Het boek verschijnt volgende week.

© rv. Doyen Sports staat symbool voor de voetbalbranche: de oppervlakte is schone schijn, de smerige waarheid zit dieper, in de cijfers, de clausules, de afspraken. Football Leaks Spilfiguur rond klokkenluider 'Football Leaks' is ene John, die in 2016 in totaal 18,9 miljoen documenten beschikbaar stelde aan Der Spiegel. Twee journalisten van het Duitse weekblad schreven aan de hand van deze gegevens een boek dat de zwarte kant van de internationale voetbalindustrie belicht. Van belangenvermenging van spelersmakelaars over belastingontduiking tot seksfeesten voor clubdirecteurs. Van dat laatste vond in 2013 een markant voorbeeld plaats, met in de hoofdrol Doyen Sports - een bedrijf dat zich specialiseert in het kopen van de transferrechten van een speler, om die vervolgens voor een veelvoud van dat bedrag te verkopen, waarbij het geld bovendien dikwijls via allerlei duistere constructies niet langer traceerbaar is. Wanneer in augustus van 2013 Real Madrid in Miami tegen Chelsea speelt, wordt die wedstrijd -die overigens louter om de deelnamepremie handelt- ook achter de schermen gespeeld. En meer bepaald in een luxesuite in de nacht vóór de wedstrijd.



Kondogbia

Doyen heeft een jaar eerder voor een appel en een ei de transferrechten van een speler bij FC Sevilla gekocht: Geoffrey Kondogbia. In zijn contract weten ze een opstapclausule van 20 miljoen euro te onderhandelen. Dus zoekt Doyen dringend een club die bereid is dat bedrag te betalen voor Kondogbia. Aanwezig in Miami: Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid. En alsof het toeval het zo wil, heeft de familie Arif, die achter Doyen staat, uitgerekend in Miami een verblijf van 650 vierkante meter op Fisher Island, het privé-eiland van de superrijken. Fisher Island, het privé-eiland van de superrijken in Miami. © rv.

Op 6 augustus komen er op de mobiele telefoon van Doyen Sports-baas Arif Arif verschillende WhatsApp-berichten binnen. De afzender is zijn sportchef Nélio Lucas. "Ik ben in Miami. Gisteren was geweldig. Ik heb een paar clubvoorzitters mee uitgenomen en zelfs Florentino ging mee. Heel vrolijk. Hij heeft zijn stropdas afgedaan en gedanst." Ze waren samen naar de Mokai Lounge gegaan, een club in Miami Beach die bekendstaat om haar opwindende meisjes, van wie het uniform aan een cadeauverpakking doet denken. Nu moet het de dag erna verder gaan, in het appartement op Fisher Island. "Ik wil een paar meisjes laten komen", schrijft Lucas, "voor ons, voor Florentino. Of je een zekere 'Violet' kunt vertrouwen; die zou voor de callgirls zorgen". Arif Arif stuurt terug: "Heb haar nooit ontmoet, bro. Doe wat je moet doen." Maar Lucas moet wel eerst de foto's van de muur halen en de kamer van de vader van Arif afsluiten. Lucas protesteert: "Ik wil die kamer aan Florentino geven!" - Arif Arif: "Voor 20 miljoen euro. Voor Kondogbia." - Lucas: "Dat is de reden waarom we ons met hem bezig moeten houden." Geoffrey Kondogbia, een Frans international die tegenwoordig voor Inter uitkomt. © afp.

De avond daarna meldt Lucas kort: "Heb gisteravond Florentino mee naar het huis genomen. Waarschijnlijk vandaag weer." Overigens zonder het succes waarop Doyen hoopt: "Real betaalt slechts 15," meldt Lucas teleurgesteld, geen 20 miljoen. Maar 15 miljoen is niet genoeg om Sevilla tot een verkoop te dwingen. Dus moet Lucas verder zoeken: "Ik sloof me uit om iemand te vinden die de clausule voor Kondogbia betaalt."



Drugshandel

Drie weken later zal het niet Real zijn, maar AS Monaco dat de 20 miljoen betaalt. Zo maakt Doyen een winst op de speler die verder bijna alleen in de drugshandel kan worden geboekt: 524 procent in 13 maanden. En ook de kennismaking met Real-voorzitter Pérez is lonend geweest, zij het in een ander opzicht. Want over Real Madrid snoeft sportchef Lucas namelijk wat later: "Mijn contact daarmee is sterker dan titanium."



Opmerkelijk

Florentino Pérez zegt over de vermeende seksparty in Miami dat hij die avond niemand heeft ontmoet. Hij is die dagen weliswaar in een disco geweest, waarschijnlijk de Mokai Lounge, maar meer is er volgens hem niet gebeurd. En met Doyen heeft de club bij zijn weten nooit samengewerkt. Dat bouwmogol Pérez, tevens de grote baas van het Duitse Hochtief-concern, inderdaad zou zijn ingegaan op een uitnodiging van Lucas of op amoureuze aanbiedingen, daarvoor biedt de mailwisseling tussen Arif en Lucas geen bewijs en ook geen aanwijzing. Misschien wilde sportchef Lucas alleen maar opscheppen tegenover zijn baas thuis. Maar wat opmerkelijk is: op de website van Doyen Sports prijst Florentino Pérez het bedrijf: "We moeten uw professionaliteit benadrukken. Onze ervaringen met u [...] zijn geweldig." Volgens Florentino Pérez was hij "waarschijnlijk in de Mokai Lounge geweest", maar meer is er volgens hem niet gebeurd. © rv.