"Ibrahimovic heeft nog vele jaren te gaan", aldus zijn chirurg

Eline Van Der Meulen

11/05/17 - 16u00 Bron: Belga

De Zweedse topvoetballer Zlatan Ibrahimovic kan nog "ettelijke jaren" schitteren op het veld. Dat liet zijn chirurg vandaag optekenen in de South China Morging Post, een Engelstalige krant uit Hongkong.

Freddie Fu, de chirurg uit Hongkong die werkt in het Universitair Centrum van Pittsburg in de Verenigde Staten, nam begin mei Zlatan op zijn operatietafel onder handen. Hij was erg onder de indruk van de morfologie van de Zweed na vijftien jaar profvoetbal.



"Hij kan nog ettelijke jaren mee", liet Fu optekenen. "Hij verkeert in een uitstekende vorm, zowel biologisch als wat betreft zijn bottoestand. Zlatan is absoluut één van de beste atleten, die ik ooit onder handen heb genomen. Nochtans heb ik al ongeveer 20.000 knie-operaties achter de rug."



De makelaar van Zlatan, de Nederlander Mino Raiola, verklaarde onlangs dat de Zweed een potentieel onderwerp is van wetenschappelijk onderzoek. Chirurg Fu kon die veronderstelling begrijpen. "Zeker en vast. Wanneer hij met pensioen gaat, zou dat interessant zijn."



Ibrahimovic scheurde de kruisbanden van zijn rechterknie in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League tegen Anderlecht.