Valencia vindt met Marcelino nieuwe coach

Eline Van Der Meulen

11/05/17 - 15u04 Bron: Belga

© photo news.

Marcelino Garcia Toral gaat vanaf komend seizoen aan de slag als trainer bij Valencia. Dat maakte de Spaanse eersteklasser vandaag bekend.

De 51-jarige Marcelino zal de taak overnemen van Voro, een oudgediende van Valencia die in december de ontslagen Cesare Prandelli opvolgde. De assistent leidde de club uit de degradatiezone naar de veilige middenmoot. Na 36 speeldagen staat Valencia dertiende in de Primera Division.



Marcelino werd in augustus aan de deur gezet door Villarreal en zat sindsdien zonder werkgever.



De Spanjaard zette bij 'Los Che' zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen.