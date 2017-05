Voorzitter Maleisische voetbalbond vreest vergiftiging van spelers door Noord-Korea

YP

11/05/17 - 15u31 Bron: Belga

Tunku Ismail Sultan Ibrahim, voorzitter van de Maleisische voetbalbond, vreest voor de vergiftiging van zijn spelers bij de interland tussen Maleisië en Noord-Korea in Pyongyang begin juni. Dat liet hij vandaag weten op Facebook.

Maleisië moet op 8 juni naar Pyongyang voor een kwalificatiewedstrijd voor de Asia Cup in 2019. De verhoudingen tussen de twee landen zijn al enkele maanden bijzonder gespannen. Sinds de moord op Kim Jong-Nam, halfbroer van de Noord-Koreaanse opperbevelhebber Kim Jong-Un, op de luchthaven van Kualu Lumpur in februari, bevinden Maleisië en Noord-Korea zich in een diplomatieke rel.



De voorzitter van de Maleisische voetbalbond vreest voor de veiligheid van zijn spelers, en vindt dat de wedstrijd op een neutraal terrein moet doorgaan. "Ik ben heel bezorgd over het verblijf en de voeding die mijn spelers zullen krijgen. Volgens informatie die ik heb zullen we ons eigen voedsel moeten meenemen om sabotage te vermijden", schreef Tunku Ismail op Facebook.



Ook de scheidsrechters zouden volgens de Maleisische voorzitter niet veilig zijn. "Als ze beslissingen nemen in het nadeel van Noord-Korea, riskeren ze onder druk te worden gezet." Het gaat om de eerste wedstrijd in poule B van de derde kwalificatieronde. De beste twee mogen naar de Asia Cup. In de groep van Maleisië en Noord-Korea zitten ook Libanon en Hong Kong.