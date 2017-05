Fabian Johnson blijft tot 2020 bij Borussia Mönchengladbach

Eline Van Der Meulen

11/05/17 - 14u15 Bron: Belga

© epa.

De Amerikaanse international Fabian Johnson heeft zijn contract bij Borussia Mönchengladbach met twee jaar verlengd. De ploegmaat van Thorgan Hazard ligt nu vast tot 2020, zo bevestigt de Duitse club vandaag.

De middenvelder, die ook als back kan opereren, speelt sinds 2014 voor Borussia, dat hem overnam van Hoffenheim. In 100 wedstrijden scoorde hij dertien goals.



"Na mijn transfer van Hoffenheim was het mijn doel verder te groeien als speler en mij op het internationale toneel te tonen. In beide doelen ben ik geslaagd. Ik ben heel blij dat ik met Borussia op de ingeslagen weg kan verdergaan", zegt Johnson, die al 54 caps verzamelde voor de Verenigde Staten (2 goals).