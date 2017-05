Huntelaar en Badstuber verlaten Schalke 04

YP

11/05/17 - 14u17 Bron: Belga

© getty.

Schalke 04 neemt binnen enkele weken afscheid van verdediger Helger Badstuber (28) en aanvaller Klaas-Jan Huntelaar (33). Badstuber werd geleend van Bayern München en keert terug naar de Duitse kampioen. Het contract van Huntelaar wordt niet verlengd.

Holger Badstuber. © getty.

In het huurcontract van centrale verdediger Badstuber, ook Duits international, stond een aankoopoptie. Maar Schalke maakte donderdag bekend die niet te lichten. Badstuber trok in januari van Bayern naar Schalke in de hoop wedstrijdritme op te doen na een blessure, maar hij kwam slechts zes keer in actie. Hij is al sinds 2009 eigendom van Bayern München en zal daar na het seizoen naar terugkeren.



Grote kuis

Huntelaar is niet zomaar een passant bij Schalke. Hij speelde er sinds 2010 en maakte 82 doelpunten voor de club uit Gelsenkirchen. De laatste tijd kwam de Nederlander nog maar weinig in actie, en vandaag maakte de club bekend dat zijn contract niet verlengd wordt.



Minstens zes spelers verlaten Schalke aan het eind van het seizoen. Een vernieuwingsoperatie moet volgend jaar een beter resultaat opleveren. Met nog twee speeldagen te gaan in de Bundesliga staat Schalke momenteel tiende, en daarmee presteert het onder de verwachtingen in het eerste seizoen van coach Markus Weinzierl. "We moeten naar ons zelf kijken en nadenken waarom we ons doel om ons voor de Europa League te plaatsen hebben gemist", aldus sportief directeur Christian Heidel.