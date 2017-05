De landstitel lonkt en het ticket voor Champions League-finale is binnen: tijd voor een sigaretje

Yari Pinnewaert

11/05/17 - 13u48

© photo news.

Afgelopen dinsdag werd Monaco opzij gezet in de halve finales van de Champions League, in de eigen Serie A lonkt de titel en bovendien is ook het ticket voor de finale van de Coppa Italia binnen: u leest, het gaat Juventus meer dan voor de wind. Eén van de sleutelpionnen in de ijzersterke defensie van de 'Oude Dame' is Gianluiggi Buffon, het inmiddels 39-jarige sluitstuk. Na de 2-1-winst in het eigen Juventus Stadium vond de legendarische portier dan ook dat hij zijn sigaretje verdiend had, zo legden paparazzi vast op de gevoelige plaat.