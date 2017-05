Chapecoense verliest beladen strijd om Supercup

Bewerkt door: PL

11/05/17 - 08u28 Bron: ANP

Chapecoense-spelers poseren met de verliezersmedaille rond de nek. © epa.

De beladen strijd om de Zuid-Amerikaanse Supercup is gewonnen door Atlético Nacional. De Colombiaanse club was in Medellin met 4-1 te sterk voor Chapecoense. Het eerste duel tussen beide teams eindigde in april in 2-1 voor de Brazilianen.



De ontmoetingen tussen de twee clubs stonden vooral in het teken van de vliegramp van een half jaar terug. Bijna de volledige selectie van Chapecoense kwam om het leven toen hun toestel op weg was naar Medellin voor een wedstrijd tegen Atlético in het kader van de Copa Sudamericana.



De nieuwe selectie van de Brazilaanse club kreeg twee dagen terug een warm onthaal in Colombia. De brandweer gaf het vliegtuig met daarin de selectie een eresaluut met water en bij het uitstappen ontvingen alle spelers een onderscheiding van burgemeester Federico Gutiérrez van Medellin.