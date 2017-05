Totti wil pensioen dan toch niet bevestigen: "Weet niet of ik op 28 mei mijn laatste match speel"

Imre Himmelbauer

10/05/17 - 20u36

Francesco Totti. © ANP.

AS Roma-legende Francesco Totti weigert te bevestigen dat hij aan het eind van dit seizoen stopt met voetballen. Daarmee lijkt de 40-jarige Italiaan tegen zijn technisch directeur Monchi in te gaan. Die suggereerde vorige week nog dat dit Totti's laatste seizoen is.

Tijdens een evenement in Rome vroegen de Italiaanse media aan Totti of hij op 28 mei, de laatste speeldag van de Serie A, zijn laatste wedstrijd zou spelen. Het antwoord van de geroutineerde Romein was weinigzeggend: "Dat weet ik niet".



Vorige week vertelde Monchi nog een heel ander verhaal: "Er is een overeenkomst met de club dat dit het laatste seizoen van Totti is, waarna hij doorgaat als directeur. Ik wil hem aan mijn zijde hebben, omdat hij AS Roma ís, en mij kan leren wat deze club is."



Totti speelt al sinds zijn dertiende bij de Romeinen en maakte in 1993 zijn professionele debuut voor de club. Hij won in 2001 de Serie A met Roma en in 2007 en 2008 mocht hij ook de Coppa Italia aan zijn prijzenkast toevoegen. In 2006 won Totti met het Italiaanse elftal het WK. Dit seizoen komt de aanvallende middenvelder weinig in de plannen van coach Luciano Spalletti voor: Totti speelde dit seizoen pas dertien wedstrijden en mocht maar één keer aan de aftrap verschijnen.



Veel fans hebben hun onvrede daarover geuit, maar Spalletti zelf vindt de kritiek klinkklare onzin: "Ik ben hier niet om Totti's nalatenschap te coachen. Ik ben hier om Totti de voetballer te coachen."