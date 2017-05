Als 30 jeugdspelertjes het opnemen tegen 2 Liverpool-vedetten, levert dat heel grappige beelden op

SW

Een ongewoon beeld op het trainingscomplex in Liverpool. De middenvelders Georginio Wijnaldum en Philippe Coutinho stonden oog in oog met dertig pupillen uit de jeugd van 'The Reds'. Met enkel een keeper in hun ploeg, moesten de 2 topspelers zich zien te weren tegen overenthousiaste knapen. De wedstrijd bracht in elk geval grappige taferelen met zich mee en eindigde op een 3-3-gelijkspel.