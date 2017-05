"Mertens tekent binnen een week nieuw contract bij Napoli"

XC

Napoli gunde Dries Mertens een gigantische loonsverhoging om bij te tekenen tot 2021, maar het discussiepunt was de opstapclausule. Volgens de voorzitter van de ploeg uit Napels , Aurelio De Laurentiis, zijn de onderhandelingen eindelijk zo goed als afgerond. "Binnen een week tekent Mertens een nieuw contract", klinkt het in de Italiaanse krant Corriere dello Sport.

"Volgens mij is alles binnen een week afgerond. Dan zullen we alles op papier zetten en volgen ook wel de handtekeningen", aldus Aurelio De Laurentiis. Eerder had de voorzitter zich ook al uitgesproken over de contractverlenging van Mertens. "Of Dries Mertens zal bijtekenen? Ik denk dat hij bij Napoli wil blijven, maar dat moet je ook aan zijn vrouw vragen. Eerst moet Dries de problemen met haar oplossen, daarna bestaat er geen twijfel over dat hij bijtekent. En dat zullen we met open armen verwelkomen."