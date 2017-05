Ron Jans (ex-Standard) dan toch niet aan de slag bij Nederlandse Voetbalbond

XC

Ron Jans gaat dan toch niet aan de slag bij de Nederlandse Voetbalbond. Dat maakte de KNVB vandaag bekend. Jans zou in dienst treden als leercoach bij de vernieuwde opleiding 'Coach Betaald Voetbal', maar ziet daar vanaf omwille van de overgang van collega Leon Vlemmings naar het net gedegradeerde Go Ahead Eagles.

"Ik heb met Leon Vlemmings ideeën uitgewisseld voor de opleiding en gesprekken met cursisten gedaan", legt Jans uit. "We vormden echt een blok. Ik koos er bewust voor een jaar lang niet als trainer aan de slag te gaan, en wilde veel leren van Leon. Toen hij aankondigde in te gaan op de aanbieding van Go Ahead Eagles, verdween voor mij de voedingsbodem om te blijven."



"Dit staat overigens los van de overige ontwikkelingen bij de KNVB", geeft Jans aan, die doelt op de heikele kwestie om een bondscoach te vinden. "Ik besef dat dit voor de voetbalbond ongelukkig uitkomt. Zij doen echt hun best het voetbal vooruit te brengen. Dat zie je vandaag al op zo'n voetbalcongres. Ik hoop dat ze snel goede opvolgers vinden en ik ben ervan overtuigd dat het een goede cursus wordt."



Ron Jans is al vijftien jaar actief als coach op het hoogste niveau. Na passages bij FC Groningen (2002-2010) en Heerenveen (2010-2012) belandde hij in de zomer van 2012 bij Standard. Na elf competitiewedstrijden en slechts dertien punten volgde een ontslag, waarop Jans in het voorjaar van 2013 bij PEC Zwolle aan de slag ging. Met de bescheiden Zwollenaars won Jans in 2014 de KNVB Beker en de Nederlandse Supercup.