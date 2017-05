Real Madrid en Champions League-finales: een geslaagd huwelijk

Eline Van Der Meulen

10/05/17 - 22u52

© photo news.

Real Madrid speelt op 3 juni zijn vijftiende finale van het kampioenenbal. De Koninklijke kan de beker met de grote oren voor de twaalfde keer mee naar Madrid nemen en bovendien kan Real de eerste ploeg worden die de Champions League twee jaar na elkaar wint. Real Madrid en de Champions League, het is een geslaagd huwelijk.

Vijf jaar op rij heer en meester in de Champions League Real Madrid won haar eerste Champions League finale in 1956 © afp. In '57 won Real Madrid voor het tweede jaar op rij de Champions League © afp. De derde beker voor Real Madrid is een feit in 1958 © Popperfoto/Getty Images. In '59 won Real Madrid met 2-0 en won het voor het vierde jaar op rij de Champions League © afp. De eerste eindzege van Real Madrid in de Champions League dateert al van de jaren '50. De Spaanse club won dan maar liefst vijf jaar op rij de beker met de grote oren.



1956

Op 13 juni 1956 werd de allereerste editie van de Europacup I georganiseerd en al meteen kon Real Madrid zijn kwaliteiten tonen. De Spaanse ploeg kon een 0-2-achterstand nog ombuigen en won uiteindelijk met 4-3 van de Franse kampioen Stade de Reims. Zo kon de Koninklijke als eerste ploeg ooit de beroemde beker mee naar huis nemen.



1957

Het jaar daarop, op 30 mei 1957, wonnen de Madrilenen opnieuw. Deze keer waren ze een maatje te groot voor het Italiaanse Fiorentina. De Spanjaarden versloegen de Italianen met 2-0. Meer dan 124.000 bezoekers zagen hoe Real Madrid voor het tweede jaar op rij de beker in de lucht kon steken.



1958

Na een finale met verlengingen tegen AC Milan kon Real opgelucht ademhalen op 28 mei en voor een derde keer de Champions League op zijn naam schrijven. De eindscore werd 3-2 in het voordeel van de Spaanse topclub. De competitie werd evenwel overschaduwd door een vliegtuigongeval waarbij er 23 mensen omkwamen. Onder hen ook acht spelers van Manchester United.



1959

De finale van 3 juni 1959 was net dezelfde als die van 1956 (Real Madrid versus Stade de Reims) en ook deze keer trokken de Spanjaarden aan het langste eind. Real haalde het makkelijk met 2-0.



1960

Op 18 mei 1960 stonden Real Madrid en het Duitse Eintracht Frankfurt lijnrecht tegenover elkaar. Het werd een finale met maar liefst tien (!) doelpunten. De Koninklijke scoorde daarvan 7 goals en versloeg zo de Duitsers met 7-3. Voor het vijfde jaar op rij kon Real Madrid zo de Champions League beker binnenrijven. Lees ook Cristiano Ronaldo in wel erg select gezelschap na memorabele hattrick Real Madrid behaalde voor het vijfde jaar op rij de Champions League in 1960. Het werd 7-3 tegen Eintracht Frankfurt © Getty Images.

Na enkele mindere jaren komt Real Madrid weer opzetten In '66 was het terug raak voor Real Madrid © Popperfoto/Getty Images. Real Madrid verslaat Juventus in '98 en wint zo terug de felbegeerde beker © Popperfoto/Getty Images. Na het verdwijnen van de gouden generatie eind de jaren '60 duurde het enige jaren tot Real Madrid opnieuw een Champions League-finale speelde. Pas in 1998 konden ze zich opnieuw op de kaart zetten.



1966

In mei '66 kon Real voor een zesde keer vieren, na enkele jaren droog te hebben gestaan. Het won met 2-1 van het Joegoslavische Partizan Belgrado na eerst 0-1 achter te komen staan. Deze zege betekende ook meteen het einde van de gouden generatie van de Spaanse topclub. Het zou nog tot 1998 moeten wachten om opnieuw de Champions League te kunnen winnen.



1998

Op 20 mei 1998 stonden Real Madrid en het Italiaanse Juventus in de finale. Voor Real Madrid was het de eerste finale sinds 1981. De Spaanse club won in '98 eindelijk nog eens de Champions League na een zuinige 1-0- zege tegen de Italianen.



2000

In 2000 stond er een volledige Spaanse finale op het programma. Real Madrid nam het op tegen Valencia. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat er twee clubs uit hetzelfde land het tegen elkaar opnamen in een Champions League finale. De 19-jarige Iker Casillas maakte op 24 mei zijn debuut voor Real Madrid en werd zo de jongste keeper ooit in een Champions League finale. De Koninlijke won uiteindelijk met 3-0.



2002

Real Madrid en het Duitse Bayer Leverkusen kruisten op 15 mei 2002 de degens en al in de eerste helft stond de 1-2 eindstand op het bord. De wedstrijd was superspannend en werd vooral gekenmerkt door het fenomenale doelpunt van Zinédine Zidane. Deze zorgde voor de beslissende goal en zo kon Real Madrid opnieuw huiswaarts keren met de beker. Real was te sterk voor Valencia in 2000 © Bongarts. Bayer Leverkusen werd verslagen met 2-1 en Real kon opnieuw pronken met de beker © Popperfoto/Getty Images.

Het tijdperk Ronaldo Ronalo moest geblesseerd het veld verlaten tijdens de Champions League finale van 2014 © photo news. Real Madrid won in 2014 voor de tiende keer de Champions League © photo news. Cristiano Ronaldo is een onmisbare factor voor de Spaanse topclub en bewijst keer op keer zijn waarde in een Champions League-finale. In 2014 en 2016 bleek hij de onmisbare factor voor de eindoverwinning binnen te halen.



2014

Op 24 mei '14 kon Real Madrid voor de tiende keer zegevieren in de finale van de Champions League. Het won na verlengingen van aartsrivaal Atletico Madrid met 4-1. Real kwam aanvankelijk op een 0-1 achterstand. Het was pas in de 93e minuut dat de Koninklijke de gelijkmaker kon scoren en de 1-1 stand vastlegde. In de verlengingen maakte Real echter brandhout van Atletico en scoorde het nog drie keer met onder meer een doelpunt van Cristiano Ronaldo. Eindstand 4-1 en een tiende beker voor Ronaldo & co.



2016

Twee jaar later, op 28 mei 2016, werd de finale opnieuw een clash tussen beide Spaanse clubs. Opnieuw was het de Koninklijke die aan het langste eind trok. Real Madrid kwam al vroeg op voorsprong maar gaf die nog uit handen. Onze landgenoot Carrasco zette de bordjes opnieuw in evenwicht en dwong de Koninklijke tot strafschoppen. In de verlengingen werd het uiteindelijk 5-3 voor Real Madrid. Ronaldo schoot de vijfde strafschop in de netten en zo werd de elfde overwinning voor de Koninklijke een feit.



Als Real Madrid vandaag zijn 3-0 voorsprong kan handhaven tegen Atletico Madrid, staan ze opnieuw in de finale tegen Juventus zoals in 1998. Indien ze winnen tegen de Italiaanse club, kunnen ze voor de twaalfde keer de beker mee naar huis nemen. Ze verstevigen hun koppositie dan nog meer als absolute recordhouder in de Champions League. Real Madrid versloeg vorig jaar Atletico Madrid in de finale en kon zo voor de elfde keer al de beker in de lucht steken © photo news.