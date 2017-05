Divock Origi bezoekt kankerpatiëntjes in Limburg: "Zo sterk als Evy ben ik niet"

DMH

10/05/17 - 06u46

Origi had niets dan lof voor het strijdershart dat Evy al jaren toont. © Mine Dalemans.

Divock Origi zakte gisteren vanuit Liverpool af naar twee scholen in Limburg om er (ex-)kankerpatiëntjes een hart onder de riem te steken. De leerlingen waren zo door het dolle heen dat ze zelfs handtekeningen gingen vragen aan een vriend die de Rode Duivel vergezelde.

Hoewel de Liverpool-spits voor iedereen even tijd maakte, was hij er in Hasselt vooral voor de 11-jarige Evy Lenaers. Het meisje was amper zes maanden oud toen ze een hersentumor kreeg. "Een heel kwaadaardige en zeldzame vorm", zegt mama Andrea. "Na enkele operaties, chemo en bestralingen is ze nu toch zeven jaar aan de beterhand, al blijft opvolging noodzakelijk." Origi had niets dan lof voor het strijdershart dat Evy al jaren toont.



Op de vraag van een scholier of Origi zichzelf sterk zou noemen, antwoordde hij meteen: "Niet zo sterk als Evy." Het meisje kreeg achteraf een gesigneerd shirt en enkele vipkaarten voor een match van KRC Genk mee naar huis. Eerder op de dag bezocht Origi ook een school in Heusden-Zolder, waar hij de jonge Tuur ging steunen.