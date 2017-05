FIFA onderzoekt monstertransfer van Frans goudhaantje Paul Pogba naar Manchester United

Door: redactie

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft vandaag in het Bahreinse Manama beslist een onderzoek in te stellen naar de recordtransfer van Paul Pogba, die in de zomer van 2016 voor een slordige 105 miljoen euro de overstap maakte van Juventus naar Manchester United.

De FIFA heeft enkele weken terug al extra informatie gevraagd aan Manchester United over de recordtransfer. Volgens het boek "Football Leaks: The Dirty Business of Football" zou Pogba bovenop zijn bonussen 195.000 euro per week verdienen en vanaf volgend seizoen een jaarlijkse loyaliteitsbonus van vier miljoen euro opstrijken. De Franse middenvelder kostte de Red Devils 105 miljoen euro, een absoluut record.



Makelaar casht flink

Volgens journalisten Rafael Buschmann en Michael Wulzinger, die het boek deze week uitbrachten in Duitsland, zou Juventus echter niet de grote slokop zijn geweest, maar wel Pogba's zaakwaarnemer Mino Raiola. Juventus maakte eerder al bekend dat Raiola 27 miljoen euro verdiende aan de transfer, daarbovenop zou hij verdeeld over vijf termijnen nog eens 19,5 miljoen euro van United krijgen. In totaal levert de transfer van Pogba hem zo ongeveer 49 miljoen euro op.



Raiola is onder meer de makelaar van Rode Duivel Romelu Lukaku en Manchester United-aanvaller Zlatan Ibrahimovic. De Nederlandse Italiaan was afgelopen zomer ook de man achter de verrassende transfer van Mario Balotelli naar Nice.