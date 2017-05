Saint-Etienne neemt na acht jaar afscheid van coach Galtier

Eline Van Der Meulen

9/05/17

© photo news.

AS Saint-Etienne zal het komend seizoen zonder hoofdcoach Christophe Galtier moeten doen. Galtier, al acht seizoenen T1 van de groenhemden, heeft in overleg met de club besloten aan het einde van het seizoen afscheid te nemen.

Galtier en Saint-Etienne wonnen in 2013 de Franse Ligabeker, de eerste prijs voor de traditieclub in 32 jaar. Dat jaar werd Galtier, samen met Carlo Ancelotti (toen bij PSG) uitgeroepen tot Trainer van het Jaar in Frankrijk. In de Ligue 1 parkeerde Galtier Saint-Etienne de voorbije vier seizoenen telkens in de top zes. Met nog drie speeldagen voor de boeg staat Saint-Etienne momenteel zevende.



De club uit de Loire was in het najaar een tegenstander van Anderlecht in de groepsfase van de Europa League. Anderlecht speelde 1-1 gelijk in Frankrijk, maar ging thuis met 2-3 onderuit. Saint-Etienne won de groep, maar moest in de eerste ronde van de knock-outfase het onderspit delven tegen Manchester United.