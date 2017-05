Doelman Weidenfeller blijft nog een jaartje langer bij Dortmund

Eline Van Der Meulen

9/05/17 - 16u13 Bron: Belga

© getty.

Roman Weidenfeller (36) heeft voor één jaar bijgetekend bij Borussia Dortmund. De Duitse doelman speelt al sinds 2002 bij de huidige nummer drie in de Bundesliga.

Weidenfeller is met zijn 347 wedstrijden in het doel van Dortmund een van de absolute iconen uit de clubgeschiedenis. Hoewel hij dit seizoen in de Bundesliga nog slechts zeven keer in actie kwam, maakte zijn club vandaag bekend dat Weidenfeller ook volgend jaar voor BVB speelt.



De doelman is er zich van bewust dat hij waarschijnlijk nooit meer de nummer één zal zijn. "Ik wil eerste keeper Roman Buerki steunen in zijn ontwikkeling", zei Weidenfeller.



Weidenfeller werd met Dortmund twee keer Duits kampioen en mocht vijf keer in doel staan bij de nationale ploeg.