Chelsea kan vrijdag titel vieren op veld van West Bromwich na 3-0 zege

Door: redactie

8/05/17 - 23u03

Eden Hazard laat Clayton ter plekke. De Duivel pakte opnieuw geregeld uit met het betere flitswerk. © afp.

De Premier League ligt nu helemaal in definitieve plooi. Mits winst vrijdag op het veld van West Bromwich viert Chelsea drie speeldagen voor het einde zijn tweede titel in drie jaar.

Middlesbrough kon de 'Blues' vanavond op Stamford Bridge niets in de weg leggen. 3-0 werd het via goals van Costa, Alonso en Matic. Een nieuwe clean sheet voor Courtois -de 150ste in zijn carrière- terwijl Hazard naar goeie gewoonte dit seizoen uitpakte met enkele knappe flitsen. Al moest Eden ook ongewoon vroeg naar de kant. In minuut 72 rolde het applaus wel luid van de banken, maar echt blij was Hazard duidelijk niet met zijn wissel. Marcos Alonso nam de 2-0 voor zijn rekening. © ap.

Nooit kon Middlesbrough de indruk wekken de pre-titelparty van Chelsea te verstoren. Het was een half mirakel dat het 23 minuten duurde tot Diego Costa de opener aantekende. Op assist van Fabregas, die op het middenveld de gekwetste 'Player of the Year' Kanté in de basis verving. De Spanjaard zou na de pauze zijn reputatie van assistenspecialist nog luister bij zetten met de 3-0 voor Matic, een goal waarin ook Hazard een voet had. Daartussen pikte ook de Spaanse linkerflank Marcos Alonso zijn goaltje mee. Diego Costa aan het feest na zijn openingsgoal. © ap.