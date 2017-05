Brighton en Pocognoli verliezen titel in slotminuut, Newcastle kampioen

SW

Brighton heeft vandaag op de 46e en laatste speeldag van de Championship, de Engelse tweede klasse, op de valreep de titel uit zijn vingers laten glippen. Op bezoek bij Aston Villa werd het in de slotminuut 1-1. Concurrent Newcastle won wel, met 3-0 van Barnsley, en mag de titel op zijn palmares bijschrijven.

Een penaltydoelpunt van Murray op het uur leek de titel veilig te stellen voor Brighton, dat net als Newcastle al zeker was van promotie naar de Premier League. Grealish maakte een minuut voor tijd echter alsnog de gelijkmaker voor Aston Villa en liet zo Newcastle, waar Matz Sels opnieuw niet op het wedstrijdblad stond, aan de titelviering beginnen.



Naast kampioen Newcastle en Brighton mag ook nog een derde team promoveren uit de Championship. Nummers drie tot en met zes spelen play-offs om die derde promovendus te bepalen. Dat zijn Reading, Sheffield Wednesday, Huddersfield en het Fulham van Denis Odoi. Odoi stond de hele partij op de rechtsachter bij de Londenaars in de slotwedstrijd van de reguliere competitie, die Fulham met 1-2 won bij Sheffield Wednesday. Neeskens Kebano (ex-Charleroi en Racing Genk) was de held bij de bezoekers met twee goals.



Uit het Championship degraderen Blackburn Rovers, Wigan Athletic en Rotherham United. Blackburn is de eerste Premier League-kampioen die afzakt naar het derde niveau.