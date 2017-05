Auckland City wint Oceanische Champions League voor zevende keer op rij

SW

Het Nieuw-Zeelandse Auckland City heeft vandaag de OFC Champions League gewonnen. In de terugwedstrijd van de finale gingen ze met 0-2 winnen op bezoek bij hun landgenoten van Team Wellington, nadat ze vorig weekend ook al de heenwedstrijd met 3-0 gewonnen hadden.

Ryan De Vries (63.) en de Argentijn Emiliano Tade (76.) zorgden voor de doelpunten in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad. Dankzij de eindzege is Auckland City komend seizoen zeker van een plaats op het WK voor clubs, dat in december in de Verenigde Arabische Emiraten gespeeld wordt.



Voor Auckland City is het de zevende achtereenvolgende titel in de OFC Champions League, de negende in totaal.