RB Leipzig zorgt voor primeur met Champions League-ticket

6/05/17 - 21u32 Bron: Belga

In Duitsland is RB Leipzig na een 1-4 zege op Hertha Berlijn zeker van een plaats in de Champions League. Leipzig kan eventueel zijn tweede plaats nog verliezen aan Dortmund, maar kan niet meer door nummer vier Hoffenheim worden bijgebeend.

De ploeg van coach Ralph Hasenhüttl, die pas in 2009 door frisdrankgigant Red Bull werd opgericht, ging met 1-4 winnen bij Hertha Berlijn. Zowel Timo Werner als Davie Selke scoorden twee keer. Het Leipzig van coach Ralph Hasenhüttl speelde sinds zijn oprichting elk jaar kampioen in de lagere divisies, en gaat nu dus rechtsreeks de Champions League in.



Bayern München is met 76 punten al sinds vorige week kampioen. Leipzig telt 66 punten. Borussia Dortmund, dat met 60 punten derde is, kan met twee speeldagen te gaan in theorie nog over Leipzig wippen. De top drie gaat rechtsreeks de Champions League in, de nummer vier moet voorrondes spelen. Momenteel is Hoffenheim, dat vandaag met 2-1 van Dortmund verloor, met 58 punten vierde.