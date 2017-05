Napoli gunt Mertens dubbel zoveel loon, maar...

Rudy Nuyens en Kristof Terreur

5/05/17 - 06u15

© photo news.

Napoli gunt Dries Mertens een gigantische loonsverhoging om bij te tekenen tot 2021. Discussiepunt is nog de opstapclausule. De contractbesprekingen slepen al lange tijd aan.

Mertens, die zaterdag 30 wordt, speelt al sinds 2013 voor Napoli, maar zijn contract loopt in 2018 af. De laatste gesprekken dateren van een tweetal weken geleden. De club wil nu volgens Italiaanse bronnen vaart zetten achter een contractverlenging. Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis keert vandaag terug uit de VS. Hij gunt onze landgenoot volgens onze Italiaanse bronnen een brutoloon tussen 4 en 4,5 miljoen euro per jaar, wat een verdubbeling van zijn huidig salaris betekent. Volgens cijfers die de Gazzetta dello Sport vorig jaar publiceerde, zou Mertens nu 1,2 miljoen euro netto per jaar opstrijken bij Napoli.



Ook over de duur van het contract, tot 2021, bestaat geen discussie. Die is er wel rond een opstapclausule in het contract, die Mertens zou moeten toelaten om in januari of juli 2018 alsnog een laatste grote transfer in zijn carrière te realiseren naar een club buiten Italië. Er is sprake van een vaste transfersom van 25 tot 35 miljoen euro, maar daarover wordt volgens onze bronnen nog flink gediscussieerd. Geraken Napoli en Mertens het ook daarover eens, dan zou niets nog een contractverlenging in de weg staan.