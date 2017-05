Schotse Liverpool-legende Kenny Dalglish krijgt eigen tribune op Anfield Road

YP

3/05/17 - 21u03 Bron: Belga

Kenny Dalglish op archiefbeeld. © reuters.

De Centenary Stand-tribune in het stadion van Liverpool zal weldra de naam 'Kenny Dalglish Stand' krijgen. Dat heeft de Engelse club woensdag bekendgemaakt. De momenteel 66-jarige Dalglish maakte in het verleden grote sier als speler en coach van Liverpool.

Liverpool wil Dalglish met de tribune eren voor zijn "unieke bijdrage aan de club". De Schot speelde van 1977 tot 1990 meer dan 515 matchen voor Liverpool. Met The Reds kroonde de aanvaller zich zesmaal tot Engels kampioen en won hij drie Europese bekers. Nadien ging de Schot als trainer aan de slag bij Liverpool en pakte hij nog drie titels.



Maar ook naast het veld maakte Dalglish in Liverpool indruk. Zo bekommert hij zich tot vandaag om de nabestaanden van de slachtoffers van de Hillsborough-ramp in 1989, waarbij 96 Liverpool-fans om het leven kwamen.