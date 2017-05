Mignolet dicht bij mooie beloning met Liverpool: "Iedereen hongerig om Champions League te spelen"

Door: Glenn Bogaert

3/05/17 - 15u55 Bron: Daily Mail

© reuters.

De titel is al eventjes weg voor Liverpool, maar een derde plaats met bijbehorend ticket voor de Champions League is natuurlijk ook niet mis. Simon Mignolet en zijn collega's bij 'The Reds' moeten met nog drie matchen voor de boeg in de Premier League de strijd aanbinden met de twee topclubs uit Manchester. De 29-jarige 'Big Si' gelooft er alvast in, maar is ook waakzaam. Liverpool mag zich niet te snel rijk rekenen.

Het was een bewogen seizoen voor onze nationale nummer twee, die op een gegeven moment naar de bank werd verwezen door Jürgen Klopp en moest toekijken hoe zijn vervanger Loris Karius allesbehalve indruk maakte. De ex-doelman van STVV en Sunderland bleef echter hard werken en geduldig wachten op een nieuwe kans. Met succes want Mignolet heroverde zijn plaats onder de lat en is intussen weer een onbetwiste titularis. Zijn sterke prestaties en die van de ploeg lijken alvast uit te monden in een ticket voor de Champions League, al is de buit nog niet binnen: "We moeten voortdoen zoals we bezig zijn. We zijn goed op dreef, maar alles kan nog keren. We moeten gefocust blijven en beide voetjes op de grond houden. Resultaten blijven boeken, is cruciaal."



Wat niet wegneemt dat de ambitie groot is en er volop gedroomd wordt: "Iedereen in de kleedkamer is hongerig om Champions League te spelen. Dat is waar elke voetballer toch van droomt. Maar we zijn er nog niet en we moeten in de komende weken nog hard blijven werken om ons doel te bereiken." Liverpool liet dit seizoen al mooie dingen zien, maar kwakkelde te vaak tegen de 'kleine' ploegen: "Ik denk dat we mooi voetbal hebben gebracht, maar soms moet je leren hoe je dat soort van ploegen moet aanpakken. We hebben moeten aanvaarden dat je in dergelijke matchen anders moet spelen. Ik denk dat we intussen wel getoond hebben dat we op dat vlak progressie hebben geboekt. Onze zeges op West Brom, Stoke City en Watford zijn het levende bewijs. We moeten nu nog drie matchen van dat kaliber spelen. We moeten op ons elan doorgaan en de overwinningen uit de brand slepen."