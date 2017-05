FifPro wil een onderzoek en strenge maatregelen in zaak-Muntari

YP

2/05/17

FifPro, het internationaal spelerssyndicaat, heeft vandaag bij de Italiaanse autoriteiten aangedrongen op een onderzoek naar de racistische beledigingen die Pescara-middenvelder Sulley Muntari zondag te horen kreeg bij Cagliari. Het wil dat er "strenge maatregelen worden genomen".

"We dringen er ernstig op aan bij de Italiaanse autoriteiten om de versie van Muntari te onderzoeken", klinkt het in een persbericht. "Er moet onderzocht worden hoe deze situatie tot stand kwam. Vervolgens moet er streng tegen opgetreden worden, zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren." De Ghanees Muntari verliet zondag het veld van Cagliari na herhaaldelijk racistisch te zijn bejegend. "Ik heb geprobeerd om te discussiëren met de personen die mij beledigden, maar de scheidsrechter verbood me dit", liet Muntari na afloop optekenen. "Dat stoorde me heel erg. In plaats van naar mij uit te halen, had hij de wedstrijd moeten stilleggen."

Op de tv-beelden is te zien dat Muntari in het wedstrijdslot bij de scheidsrechter zijn beklag doet over de houding van enkele Cagliari-supporters. De ref lijkt te luisteren naar zijn protest, waarna hij Muntari een gele kaart toont. De Ghanees verlaat daarop het veld, waarbij hij enkele keren "stop" of "basta" roept. Muntari richt zich tot de supporters, toont zijn arm en zegt: "Dit is mijn kleur, dit is mijn kleur". Muntari kreeg na de partij ook nog de rode kaart.



FifPro vraagt de gele kaart van Muntari te annuleren. "Hij had absoluut het recht om zijn problemen aan te kaarten", aldus FifPro. "Professionele voetballers mogen verwachten dat ze door de bevoegde instanties beschermd worden tijdens het uitoefenen van hun job. Discriminatie is hierbij niet te accepteren."



De 32-jarige international speelde het grootste deel van zijn carrière in Italië, waar hij naast de kleuren van Pescara ook die van Udinese, Inter Milaan en AC Milan verdedigde.