Gullit wil na beoogde aanstelling als assistent-bondscoach analist blijven

30/04/17 - 23u06 Bron: Belga

Ruud Gullit zal na zijn beoogde aanstelling als assistent-bondscoach van het Nederlands voetbalelftal zijn werkzaamheden als analist en tv-gast bij onder meer de BBC en Ziggo Sport voortzetten. Dat liet de oud-international vanavond weten in Rondo, het praatprogramma van presentator Jack van Gelder op Ziggo Sport. "Dat kan ik blijven doen, ja", beaamde hij.

Gullit bevestigde dat hij met technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB, met wie hij eerder dit seizoen nog in conflict lag, een goed gesprek had gevoerd. Inhoudelijk wilde de voormalige topvoetballer nog niets zeggen. "We zijn nog in onderhandeling."



Gullit moet bij Oranje de rechterhand worden van Dick Advocaat, die na het afhaken van Henk ten Cate de enige kandidaat is om de ontslagen Danny Blind als bondscoach op te volgen. "Maar niets is nog zeker. Ik wilde helemaal geen bondscoach worden. Ik wil alleen maar het Nederlands elftal helpen. We zitten in een moeilijke fase, maar zo slecht als nu hoeft het niet te zijn", zei Gullit.