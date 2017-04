Verknalt 'Super Mario' de titelkansen van PSG? Zo trapt Balotelli zijn Nice op voorsprong tegen Meunier

Door: Glenn Bogaert

30/04/17 - 21u47

In Frankrijk wordt de 35ste speeldag van de vaderlandse voetbalcompetitie afgesloten met een heuse topper: OGC Nice versus PSG oftewel de nummer drie tegen de nummer twee. De wedstrijd is om negen uur begonnen en na een klein halfuur spelen, heeft niemand minder dan Mario Balotelli de thuisploeg op voorsprong getrapt. De Italiaanse 'bad boy' zijn doelpunt mag er trouwens wezen.



De 26-jarige ex-spits van AC Milan en Liverpool sloeg vanop de rand van het strafschopgebied toe met een onhoudbaar schot in de verste hoek. Meteen zijn 14de goal van het seizoen. Als Nice erin slaagt van de drie punten in het zuiden van Frankrijk te houden dan komt het in de Ligue 1 tot op drie punten van de Franse kampioen. Bij PSG kijkt Rode Duivel Thomas Meunier trouwens toe vanop de bank.