Sensatie in de Ligue 1: scorende 'Super Mario' Balotelli zet Nice op weg naar stuntzege tegen PSG (3-1)

Door: Glenn Bogaert

30/04/17 - 21u47

© afp.

video

© afp. © afp.

In Frankrijk wordt de 35ste speeldag van de vaderlandse voetbalcompetitie afgesloten met een heuse topper: OGC Nice versus PSG oftewel de nummer drie tegen de nummer twee. De wedstrijd om negen uur begonnen en na een klein halfuur spelen, trapte niemand minder dan Mario Balotelli de thuisploeg op voorsprong. De Italiaanse 'bad boy' zijn doelpunt mag er trouwens wezen (zie beelden hierboven).



De 26-jarige ex-spits van AC Milan en Liverpool sloeg vanop de rand van het strafschopgebied toe met een onhoudbaar schot in de verste hoek. Meteen zijn 14de goal van het seizoen. En het werd nog mooier voor Nice, dat vlak na rust op een comfortabele 2-0 kwam via Ricardo Pereira. Een domper voor Thomas Meunier, die tijdens de rust was ingevallen. Marquinhos zorgde voor een sprankel hoop voor PSG, maar in de toegevoegde tijd viel het doek met de 3-1 van Anastasios Donis. PSG eindigde de match trouwens met 9 na rode kaarten voor Thiago Motta en Ángel Di María.



In de stand sluipt OGC Nice met 77 punten tot op drie stuks van PSG (80 stuks). AS Monaco wrijft zich in de handen want het staat alleen op kop met 83 punten én heeft een match minder gespeeld dan de uittredende kampioen.